В России накажут политиков за членство в двух партиях одновременно

В РФ претензии к двойному членству в партиях могут предъявлять не только к кандидатам, которых за это снимают с выборов, но и к рядовым участникам предвыборных кампаний, не оформивших должным образом выход из предыдущей партийной организации. Такое разъяснение дали в Костромском областном суде.
«Суд отказался вернуть на выборы в региональный парламент кандидатов по одномандатным округам, выдвинутых от Партии социальной защиты (ПСЗ) и получивших отказ в регистрации. Активисты ПСЗ (квалифицированы Минюстом как единороссы — прим. URA.RU) не смогли представить „достоверных доказательств, подтверждающих подачу личных письменных заявлений“ о выходе из „Единой России“. Они продолжают считаться членами партии власти», — на судебное решение ссылается «Коммерсант».
В конце июля региональный избирком отказал в регистрации всем представителям партии ПСЗ, включая кандидатов по партийным спискам и двух претендентов по одномандатным округам. Причиной стали сведения, согласно которым, в общих собраниях местных отделений партии, где выдвигались делегаты для участия в предвыборных партийных конференциях, участвовали члены партии ЕР
URA.RU рассказывало ранее, что Конституционный суд приступил к рассмотрению изменений в КоАП, которые предоставляют госслужащим возможность не нести ответственность за неисполнение служебных обязанностей в случае отсутствия соответствующего бюджетного финансирования. Основанием для проверки послужило обращение судьи из Костромы, выразившего обеспокоенность возможными случаями злоупотреблений этой нормой.
