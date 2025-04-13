В России изучат вопрос о наказании неисполнительных чиновников

Конституционный суд (КС) начал проверку поправок в КоАП, позволяющих муниципальным служащим избегать наказания за невыполнение обязанностей, если те не обеспечены бюджетом. Поводом стал запрос судьи Костромского облсуда, указавшего на риски злоупотреблений.
«Инициатором запроса стал судья Костромского областного суда, по мнению которого принятые поправки к КоАП позволяют неисполнительным чиновникам уклоняться от ответственности. Речь идёт о ст. 24.5 КоАП, которая исключает административную ответственность, если полномочия переданы без финансового обеспечения. Решение КС определит, не нарушает ли эта поправка принципы равенства перед законом», — пишет «Коммерсант».
Издание отмечает, что в конце прошлого года Госдума утвердила поправки в законодательство, разработанные правительством по поручению президента РФ. Эти изменения, призванные регулировать ответственность должностных лиц, сразу вызвали критику. Ещё на этапе первого чтения ряд депутатов предупреждали, что норма может стать инструментом для защиты недобросовестных муниципальных руководителей, позволяя им уходить от наказания под предлогом недостаточного финансирования.
Более 500 млрд рублей взыскали с чиновников-коррупционеров в 2024 году в России. Всего за отчетный период выявлено более 160 тысяч нарушений, связанных с коррупцией. Эту статистику озвучил генеральный прокурор Игорь Краснов, пишет «Национальная служба новостей».
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