В Харьковской области уничтожен крупный опорный пункт ВСУ

Российские войска ударили по опорному пункту ВСУ в районе Амбарного
Российские войска ударили по опорному пункту ВСУ в районе Амбарного Фото:
Российские военные уничтожили крупный опорный пункт 143-й бригады ВСУ в районе населенного пункта Амбарное Харьковской области. Об этом сообщил источник в российских силовых структурах.

«В районе Амбарного накрыт крупный опорный пункт 143-й бригады ВСУ», — сообщил источник в интервью ТАСС. По его словам, в социальных сетях сейчас активно распространяется информация о гибели военнослужащих бригады в районе данного населенного пункта в Харьковской области.

Ранее силовики отмечали, что украинское командование перебрасывает личный состав для усиления обороны между Амбарным и Хатним. По их словам, российские подразделения продолжают наступление на позиции ВСУ южнее Мелового.

Также Минобороны РФ сообщило, что ВСУ готовят провокационный удар беспилотниками и ракетами по густонаселенному жилому кварталу или медицинскому учреждению в Чугуеве (Харьковская область). Целью удара является попытка сорвать переговоры президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, запланированные на 15 августа.

В ведомстве заявили, что Киев планировал возложить на российских военных ответственность за возможные жертвы среди гражданского населения. Для подготовки провокации в Чугуев была доставлена группа иностранных журналистов под предлогом репортажей о жизни в прифронтовой зоне.

