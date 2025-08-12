ВСУ готовят удар по Чугуеву, чтобы сорвать переговоры Путина и Трампа

ВСУ готовят удар чтобы сорвать переговоры Путина и Трампа
ВСУ готовят удар чтобы сорвать переговоры Путина и Трампа

Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовят провокационный удар беспилотниками и ракетами по густонаселенному жилому кварталу или медицинскому учреждению в Чугуеве Харьковской области. Целью удара станет попытка срыва переговоров президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом говорится в официальном сообщении Министерства обороны РФ.

«Киевским режимом осуществляется подготовка провокации в целях срыва намеченных на 15 августа российско-американских переговоров. Непосредственно перед саммитом в пятницу ВСУ спланирован провокационный удар с применением БПЛА и ракет по одному из густонаселенных жилых кварталов или больнице с большим количеством пострадавших среди гражданского населения. Вся ответственность за нанесение удара и жертвы среди гражданских лиц будет возложена на Вооруженные Силы Российской Федерации», — заявили в Минобороны РФ.

С этой целью в город Чугуев Харьковской области автотранспортом СБУ в понедельник 11 августа была доставлена группа журналистов иностранных СМИ под легендой «подготовки серии репортажей о жителях города в прифронтовой зоне».

Ранее Путин в разговоре с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом подтвердил готовность Москвы к поиску политико-дипломатического решения конфликта на Украине. Также сообщалось, что Трамп предлагал Киеву перейти к наступательным действиям, однако у ВСУ, по данным СМИ, нет достаточных ресурсов для масштабных операций. На этом фоне украинские военные уже предпринимали попытки провокаций, что отмечали и российские, и зарубежные источники.

