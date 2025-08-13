ПВО сбили более 40 беспилотников
Дежурные силы российской ПВО перехватили и уничтожили 46 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны России. Военное ведомство уточнило, что вражеская атака была пресечена над Азовским морем и рядом российских регионов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!