Фигурант дела о переводах денег с Украины в ОАЭ Андрей Гмырин подозревается в присвоении 48 миллионов долларов. Это следует из украинской базы судебных документов.
По данным РИА Новости, Гмырин является соорганизатором преступной группы по делу бывшего главы Фонда государственного имущества Украины Дмитрия Сенниченко. Следствие считает, что участники схемы занимались отмыванием средств, полученных незаконным путем. Только на махинациях с Одесским припортовым заводом группировка могла получить до 48 миллионов долларов, уточняют украинские правоохранители.
Ранее турецкая газета Aydinlik опубликовала данные о счетах компаний в ОАЭ, связанных с Гмыриным, через которые ежемесячно переводили около 50 миллионов долларов (около четырех млрд рублей). По данным издания, эти средства могут иметь коррупционное происхождение и принадлежать окружению президента Украины Владимира Зеленского. В конце 2023 года Национальное антикоррупционное бюро Украины завело уголовное дело против Сенниченко по подозрению в отмывании более 277 миллионов долларов, передает MK.RU.
Президент России Владимир Путин не раз отмечал, что коррупция на Украине действительно имеет широкие масштабы, однако борьба с ней не может осуществляться через внешние институты, неподконтрольные государству. Он подчеркивал, что эффективность привнесенных извне институтов «нулевая», передает RT.
22 июля Владимир Зеленский подписал закон, ликвидирующий независимость Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Однако позже Верховная рада проголосовала за восстановление полномочий этих структур.
