В Екатеринбурге в районе Метеогорки горожане заметили чеглоков — хищных птиц из семейства соколиных. Фотографией необычных обитателей с URA.RU поделилась читательница Елена Баталова. А орнитолог Нина Садыкова объяснила, насколько редким можно считать их появление в центре города.
«Сидим с коллегами на Метеогорке в офисе на 8 этаже и последние дни слышим необычные крики какой-то птицы. Я вышла во время этого крика на крышу и увидела в полете необычную для нашего города птицу: размером примерно с сороку, живот с коричневыми полосами, клюв как у орла. Это она кричала», — описала Елена.
Горожане подметили, что этих птиц три, и облюбовали они лесистую зону возле Метеогорки. «Кричат, отогнали всех ворон и сорок, видимо, территорию отвоевывают. Очень необычно!» — отметила собеседница.
Орнитолог Садыкова предположила, что на фото чеглок. «Это наиболее обычный из соколов, которые гнездятся у нас в городе (еще есть сапсаны и пустельги). Любой сокол в городе — относительная редкость, но не что-то экстраординарное. Каждый год несколько пар чеглоков и пустельг гнездятся в разных районах Екатеринбурга», — сказала она.
В открытых источниках пишут, что чеглоки изредка прилетают в мегаполисы, так как предпочитают мозаичные ландшафты, где участки леса чередуются с открытыми пространствами. Собственного гнезда чеглок не строит, а занимает старые гнезда других хищников — например, вороны или сороки.
Эта птица имеет уникальные особенности, которые отличают ее от других. Например, в свободном падении чеглок может развивать скорость до 300 км/ч. Благодаря зоркому глазу он видит добычу на огромных расстояниях и хватает ее на лету. Основу рациона чеглока составляют другие более мелкие птицы. Чеглоки настолько смелы, что могут атаковать хищников любого размера, в том числе человека.
