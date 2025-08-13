В окружении Трампа вспомнили, как он смотрел футбол перед встречей с Путиным в 2018 году

FT: Трамп подходит к переговорам без должной подготовки
В 2018 году Трамп предпочел смотреть спортивную трансляцию вместо подготовки к саммиту
В 2018 году Трамп предпочел смотреть спортивную трансляцию вместо подготовки к саммиту Фото:
новость из сюжета
Встреча Путина и Трампа

Глава США Дональд Трамп во время подготовки к саммиту с президентом Владимиром Путиным в 2018 году предпочел смотреть футбольный матч вместо обсуждения повестки переговоров. Об этом сообщил экс-советник по национальной безопасности США Джон Болтон. По его словам, американский лидер чаще всего подходит к встрече без должной подготовки.

«Он редко занимается подготовительной работой», — заявил Болтон в интервью FT. По его словам, даже накануне саммита в Хельсинки в 2018 году американский лидер предпочел смотреть спортивную трансляцию, вместо обсуждения важных вопросов, таких как ядерное оружие, например.

Экс-дипломат Эрик Рубин, в свою очередь, сообщил изданию, что в окружении Трампа не осталось специалистов, способных дать ему квалифицированные рекомендации по России и Украине. По информации FT, во второй срок Трампа в результате сокращений и отставок из госслужбы ушли многие эксперты по России и Украине. Это негативно сказалось на уровне подготовки администрации к международным переговорам.

Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся 15 августа на объединенной военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже (Аляска). Несмотря на попытки Белого дома избежать приема российской делегации на военном объекте, выбор пал на эту площадку из-за ее соответствия необходимым требованиям. Решение провести саммит на Аляске было принято после продолжительных неофициальных переговоров и визита спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа в Россию.

По словам Трампа, он планирует обсудить с российским лидером вариант обмена территориями для урегулирования конфликта на Украине. Саммит на Аляске может стать отправной точкой для переговоров, передает MK.RU.

Ссылки по теме
