Reuters: у «Золотого купола» в США будет четыре слоя обороны

США к 2028 году развернут четырехуровневую систему ПРО «Золотой купол». По данным Reuters, система будет включать космический уровень с датчиками раннего предупреждения и три наземных рубежа — ракет-перехватчики, сеть радаров и, вероятно, лазерные установки.
«Флагманская система противоракетной обороны „Золотой купол“ администрации Трампа будет состоять из четырех уровней — одного спутникового и трех наземных — с 11 батареями малой дальности», — говорится в материале. В правительстве США заявили, что эти установки будут размещены на территории США, в Аляске и на Гавайях.
Также планируется создать новое ракетное поле в регионе Среднего Запада для перехватчиков нового поколения NGI, которые разрабатывает Lockheed Martin. Окончательные параметры системы, в том числе количество пусковых установок и перехватчиков, пока не определены.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что на разработку «Золотого купола» будет выделено примерно 175 миллиардов долларов. Политолог Дмитрий Стефанович считает, что таким образом Трамп демонстрирует военную мощь страны и стремится убедить противников в способности США нанести сокрушительный удар. Эксперт также отметил, что инициатива соответствует доктрине «мира через силу», а Вашингтон намерен сосредоточиться на ключевых направлениях, избегая распыления ресурсов, передает MK.RU.
