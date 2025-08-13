Учителям рекомендовали следить за склонностью детей мигрантов к правонарушениям

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Учителей должно насторожить пренебрежительное отношение детей мигрантов к традиционным ценностям и деструктивное поведение
Учителей должно насторожить пренебрежительное отношение детей мигрантов к традиционным ценностям и деструктивное поведение Фото:

Учителям российских школ необходимо будет отслеживать проявления склонности к правонарушениями среди детей мигрантов, а именно им нужно будет обращать внимание на высказывания школьников, их отношение к исторической памяти, традиционным ценностям России и государственной символике. Об этом говорится в новых методических рекомендациях, разработанных Минпросвещения совместно с Минобрнауки и МВД.

В рекомендациях представлен перечень критериев для выявления риска противоправного поведения среди детей мигрантов, а также профилактические меры с участием правоохранительных органов, социальных служб и общественных организаций. Среди предложенных инициатив — тематические классные часы по вопросам толерантности и вовлечение родителей мигрантов в школьное сообщество. Документ носит рекомендательный характер, и школы самостоятельно решают о его применении, передают «Ведомости».

Педагогам предлагается обращать внимание на высказывания иностранных учеников, их отношение к исторической памяти, традиционным ценностям и государственной символике. В том числе, им нужно будет фиксировать случаи обсуждения политических, религиозных и социальных тем с признаками нетерпимости или радикализма, а также интерес к деструктивному интернет-контенту.

Ранее депутаты Госдумы и глава партии «Новые люди» предложили законодательно ограничить число детей мигрантов в одном классе, ссылаясь на сложности адаптации и влияние на качество образования. Кроме того, в России уже реализуются меры по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних мигрантов, включая передачу данных о зачислении в школы в МВД и взаимодействие с их семьями.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Учителям российских школ необходимо будет отслеживать проявления склонности к правонарушениями среди детей мигрантов, а именно им нужно будет обращать внимание на высказывания школьников, их отношение к исторической памяти, традиционным ценностям России и государственной символике. Об этом говорится в новых методических рекомендациях, разработанных Минпросвещения совместно с Минобрнауки и МВД. В рекомендациях представлен перечень критериев для выявления риска противоправного поведения среди детей мигрантов, а также профилактические меры с участием правоохранительных органов, социальных служб и общественных организаций. Среди предложенных инициатив — тематические классные часы по вопросам толерантности и вовлечение родителей мигрантов в школьное сообщество. Документ носит рекомендательный характер, и школы самостоятельно решают о его применении, передают «Ведомости». Педагогам предлагается обращать внимание на высказывания иностранных учеников, их отношение к исторической памяти, традиционным ценностям и государственной символике. В том числе, им нужно будет фиксировать случаи обсуждения политических, религиозных и социальных тем с признаками нетерпимости или радикализма, а также интерес к деструктивному интернет-контенту. Ранее депутаты Госдумы и глава партии «Новые люди» предложили законодательно ограничить число детей мигрантов в одном классе, ссылаясь на сложности адаптации и влияние на качество образования. Кроме того, в России уже реализуются меры по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних мигрантов, включая передачу данных о зачислении в школы в МВД и взаимодействие с их семьями.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...