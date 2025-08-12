Минпросвещение просит радикально сократить количество детей-мигрантов в школах

Глава партии «Новые люди» Алексей Нечаев и депутаты Госдумы Сардана Авксентьева и Анна Скрозникова направили официальное обращение министру просвещения Сергею Кравцову с предложением закрепить на уровне закона запрет на обучение более одного ребенка-мигранта в одном классе школ. По их данным, в более чем 500 образовательных учреждениях доля учащихся из семей мигрантов превышает 10%.
Подобная ситуация, как отмечают авторы документа, затрудняет процессы адаптации. Также это негативно сказывается на качестве образования как для иностранных школьников, так и для российских учеников. «В этой связи считаем необходимым законодательно закрепить норму, запрещающую зачисление в один класс более одного ребенка-мигранта», — сказано в документе, информацию передает РИА «Новости».
Авторы обращения подчеркивают, что введение подобных мер позволит более равномерно распределить детей-мигрантов по классам, что снизит нагрузку на педагогов. Кроме того, российские школьники смогут осваивать учебную программу без препятствий, связанных с языковым барьером одноклассников, а иностранные учащиеся получат возможность быстрее интегрироваться в языковую и культурную среду. В документе говорится, что при положительном решении Кравцова по инициативе он должен поручить профильным органам министерства подготовить соответствующие изменения в законодательство РФ.
Ранее сообщалось, что в России реализуются меры по профилактической работе с мигрантами, воспитывающими детей. Представители МВД обходят места проживания и регистрации иностранных граждан, а также получают от региональных департаментов образования сведения о несовершеннолетних, которым было отказано в приеме в образовательные учреждения, в том числе по причине отсутствия результатов тестирования. При фиксировании случаев нарушения прав ребенка на получение образования такая информация поступает в комиссии по делам несовершеннолетних и органы опеки. Кроме того, планируется наладить взаимодействие с их родителями для решения возникающих вопросов.
