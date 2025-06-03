Следком показал неутешительную статистику по преступлениям детей-мигрантов

В России зафиксирован значительный рост преступной активности среди детей-мигрантов. Число особо тяжких преступлений, совершенных ими в 2024 году, увеличилось более чем на 80%. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ (СК РФ).
«Их (несовершеннолетних мигрантов — прим. URA.RU) преступная активность увеличилась в 2024 году на 8%, а в январе-апреле текущего года — уже на 13%», — заявили в СК. Сообщение опубликовано в официальном telegram-канале ведомства.
По данным СК, именно количество особо тяжких посягательств со стороны подростков-мигрантов выросло в минувшем году на 82%. Эти данные были представлены главе комитета Александру Бастрыкину на совещании по вопросам противодействия преступности среди несовершеннолетних. В ведомстве связывают рост числа нарушений с недостаточным контролем за процессом адаптации и интеграции молодых мигрантов, а также с отсутствием достаточных профилактических мер в образовательных учреждениях и социальных службах.
Ранее в Госдуме предложили внести законодательный запрет на выдачу трудовых патентов мигрантам с судимостью. С соответствующей инициативой в МВД обратилась заместитель руководителя думской фракции партии «Новые люди» Сардана Авксентьева. Представители партии отмечают, что реализация подобных мер будет способствовать укреплению общественной безопасности и совершенствованию действующих норм миграционного законодательства.
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