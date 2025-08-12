12 августа 2025

Вертолет, рухнувший под Первоуральском, выставили на продажу. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Воздушное судно хотят продать на запчасти (архивное фото)
Воздушное судно хотят продать на запчасти (архивное фото)
Вертолет совершил жесткую посадку в Свердловской области, есть пострадавшие

Игорь Чистовский, по вине которого под Первоуральском (Свердловская область) в прошлом году упал вертолет Robinson R44, выставил на продажу разбитое воздушное судно. Его предлагают забрать на запчасти за один миллион рублей. Объявление с таким предложением появилось на Avito.

«Воздушное судно после жесткой посадки из-за отказа сцепления. Все живы, карму не испортите. Регистрацию ВС прекратили», — следует из объявления, которое уже сняли с публикации. Отмечается, что у вертолета нет лопастей и хвостовой балки.

Вертолет потерпел крушение 12 июня 2024 года. За штурвалом находился бизнесмен Чистовский, с ним была дизайнер Эльнара Дворникова. Оба находились в тяжелом состоянии, женщине провели три операции, она до сих пор восстанавливается и передвигается с помощью опоры. Подробнее о происшествии, — в сюжете URA.RU.

Фото:

© Служба новостей «URA.RU»
