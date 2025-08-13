Домовые чаты в семи регионах хотят перевести в мессенджер Max

Государственная жилищная инспекция (ГЖИ) потребовала от управляющих организаций в ряде регионов перевести домовые чаты жильцов в мессенджер Max до 25 августа 2025 года. Об этом пишет telegram-канал «Осторожно, новости»
«По нашим данным, документ получили минимум в шести регионах: в Московской, Тульской, Нижегородской, Белгородской областях, Краснодарском крае и Башкортостане», — говорится в публикации. Отмечается, что ГЖИ рассылает письма руководителям управляющих организаций (УК, ТСЖ, ЖСК, ТСН, ЧУК).
В письме указано, что Мax специально разработан для безопасного общения. Также он предоставляет доступ к цифровым сервисам от государства и бизнеса, однако это функция пока находится еще в разработке.
Согласно требованию, управляющие организации должны разместить информацию о национальном мессенджере Max на информационных стендах в жилых домах и в своих офисах, а также обеспечить создание домовых чатов на этой платформе, если они еще не были организованы. С 1 сентября Max станет обязательным к установке на телефонах.
URA.RU отправило запрос в ГЖИ. Ответ ожидается.
