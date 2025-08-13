На учениях РФ и Беларуси отработают «Орешник» и ядерное оружие

В августе стартуют совместные стратегические учения России и Беларуси «Запад-2025». Одним из ключевых элементов маневров станет отработка планирования применения ядерного оружия. Об этом сообщил министр обороны Беларуси Виктор Хренин.
«Как требует глава государства, мы должны быть готовы ко всему», — передает слова Хренина издание «БЕЛТА». По его словам, это важная часть стратегического сдерживания, необходимая для поддержания безопасности на фоне нарастающей военной активности у западных и северных границ союзных государств.
В ходе учений особое внимание будет уделено вопросам планирования возможного использования ядерного оружия. Хренин подчеркнул, что такие действия соответствуют требованиям глав государств и отвечают современным вызовам в сфере безопасности. В рамках учений «Запад-2025» белорусские и российские военные также отработают вопросы применения комплекса «Орешник».
