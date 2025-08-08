ГУР и СБУ вместе с польской разведкой обсудят срыв учений «Запад-2025»

Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины и Служба безопасности Украины (СБУ) вместе с польской службой военной разведки и беглыми белорусскими оппозиционерами планируют обсуждение срыва совместных стратегических учений ВС РФ и Белоруссии под названием «Запад-2025». Об этом сообщил источник в рядах противников действующей власти в Минске.
«Будут рассматриваться возможные сценарии проведения провокационных мероприятий „под чужим флагом“ на территории Республики Беларусь. Цель — срыв совместных стратегических учений „Запад-25“», — заявил источник. Его слова приводит РИА Новости. Также источник отметил, что целью учений является подрыв доверия между Минском и Москвой, а также создание события для втягивания Беларуси в военный конфликт.
Ранее сообщалось, что украинские спецслужбы совместно с польскими коллегами и белорусской оппозицией обсуждали меры противодействия размещению российского ракетного комплекса «Орешник» в Беларуси. В августе в Варшаве планируется конференция «Новая Беларусь» с участием представителей спецслужб, где также будут рассматриваться вопросы безопасности и возможные совместные акции против размещения российских вооружений на территории республики.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.