Космонавт и звезда фильма «Вызов» Шкаплеров проведет встречу с челябинцами

В Челябинске 22 августа жители смогут пообщаться с космонавтом-испытателем Антоном Шкаплеровым. Встреча пройдет в детской филармонии имени Абдурахманова и будет приурочена ко Дню флага России, сообщает АНО «Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий».
«Приглашаем на творческую встречу с российским космонавтом-испытателем, Героем России Антоном Николаевичем Шкаплеровым. Он совершил четыре космических полета к МКС общей продолжительностью 709 суток 8 часов 5 минут 25 секунд, во время которых трижды выходил в открытый космос — общей продолжительностью 21 час 39 минут», — отметили в дирекции.
Кроме того, Шкаплеров участвовал в съемках фильма «Вызов» и второго сезона шоу «Сокровища императора» на ТНТ. На встрече гостей ждет живое общение, сессия вопросов и ответов, а также автограф-сессия. Для посещения встречи требуется предварительная регистрация.
