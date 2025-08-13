Картаполов объяснил, почему россиянам стали массово приходить электронные повестки

Россияне начали массово получать электронные уведомления о внесении сведений в реестр воинского учета из-за перехода системы воинского учета на цифровой формат. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
«Это ничем не грозит: ни мобилизацией, ни призывом на срочную службу. Тем более лицам женского пола, они у нас служат только по контракту и по желанию. Идет нормальная работа по наполнению базы данных и уточнению этих данных», — подчеркнул депутат РБК. Картаполов пояснил, что военные комиссариаты переводят старые бумажные данные в электронную систему.
Граждане, находящиеся в запасе или не состоящие на воинском учете, получают уведомления для актуализации информации о себе. В частности, те, кто проходил службу много лет назад, должны подтвердить изменения в образовании, профессии или состоянии здоровья. Часть сведений можно предоставить через портал «Госуслуги», остальную информацию — непосредственно в военный комиссариат.
Осенний призыв 2025 года, который стартует 1 октября, будет сопровождаться как электронной рассылкой повесток, так и традиционной бумажной формой. Картаполов отметил, что это решение связано с ограниченной доступностью интернета в ряде регионов и мерами безопасности в некоторых субъектах РФ. Оба варианта уведомлений будут иметь одинаковую юридическую силу.
С 1 ноября 2024 года начал функционировать Единый реестр воинского учета, в котором аккумулируются сведения о гражданах, относящиеся к вопросам воинского учета и прохождения военной службы. В данном реестре содержится разнообразная информация, включая персональные и паспортные данные, СНИЛС, ИНН, сведения о гражданстве, уровне образования, профессиональной деятельности, а также состоянии здоровья.
