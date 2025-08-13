В Екатеринбурге внезапно отменили концерт популярного певца

В Екатеринбурге отменили концерт Вани Дмитриенко
Дмитриенко должен был выступить в «Свободе»
Дмитриенко должен был выступить в «Свободе»

В Екатеринбурге отменили концерт певца Вани Дмитриенко, который должен был состояться 20 сентября. Выступление планировали в концерт-холле «Свобода», рассказали представители площадки.

«Концерт Вани Дмитриенко отменился. Причины пока не уточняются. Возможно, будет организована другая площадка», — пояснили они.

Перенос концерта Дмитриенко пока не комментировал. Менеджер артиста на запрос корреспондента URA.RU все еще не ответил.

