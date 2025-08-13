Прокурор запросил для Варламова* восемь лет колонии

Илья Варламов* ранее пытался оспорить статус иноагента
Илья Варламов* ранее пытался оспорить статус иноагента Фото:

Гособвинение запросило восемь лет лишения свободы и штраф в размере 99 миллионов рублей для блогера Ильи Варламова* (признан в России иноагентом). Об этом заявили в суде. 

«Обвиняемому Варламову гособвинение запросило восемь лет колонии со штрафом в размере 99 млн рублей заочно», — заявили в судебной инстанции. Сообщение передает ТАСС. Уголовное преследование против блогера было инициировано московской прокуратурой в сентябре 2024 года.

Ранее Илья Варламов пытался обжаловать в Верховном суде России решение о включении его в реестр иностранных агентов, однако суд отказал в рассмотрении соответствующей жалобы. Блогер был внесен в реестр Минюстом России в марте 2023 года.

*Включен в реестр иностранных агентов по решению Минюста России

