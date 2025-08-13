Самбистка из Екатеринбурга завоевала золото на Всемирных играх в Китае

Екатеринбургская самбистка Софья Истомина завоевала золотую медаль на Всемирных играх в Китае. Об этом сообщил врио губернатора Свердловской области Денис Паслер в своем telegram-канале.
«Для нас эта победа ценна еще и потому, что 20-летняя спортсменка — единственный представитель Свердловской области на этих играх. Горжусь Софьей, ее волей к победе и трудолюбием», — написал Паслер.
Истомина выступала в весовой категории до 65 килограммов среди женщин. Ранее она уже становилась чемпионкой России, Европы и мира по боевому самбо. На Всемирных играх в Китае спортсменка представляла екатеринбургскую спортивную школу олимпийского резерва и стала единственным участником от региона.
