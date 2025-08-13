В Ханты-Мансийске устроят уличный фестиваль с граффити и автозвуком

Жителей Ханты-Мансийска (ХМАО) на выходных ждет хоровод в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. А также уличный фестиваль с граффити, автозвуком и другими драйвовыми активностями. Как провести уикенд — в афише URA.RU.
15 августа
Вечер (не) серьезных презентаций (18+)
Центр современных горожан «Культштаб» предлагает завершить рабочую неделю презентациями с юмором. Выступление может быть на любую тему, главное условие — оно должно быть смешным и сопровождаться нелепыми слайдами. Участникам потребуется регистрация.
Фестиваль «Хороводы России»
Хантымансийцам предлагают присоединиться к всероссийскому фестивалю, приуроченному к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Хоровод соберут в парке Лосева в 17:00. Вход свободный.
16 августа
Фестиваль уличных культур
«Урман фест» организуют на площадке «Иртыш-2». Гостей ждут мастер-классы по граффити и другие уличные развлечения, вроде автозвука и стритлифтинга. Начало в 16:00. Вход свободный.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!