CBS: США стали искать место для встречи Путина, Зеленского и Трампа

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Встреча может состояться уже в конце следующей недели
Встреча может состояться уже в конце следующей недели Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

США ищут площадку для организации встречи между президентом России Владимиром Путиным, президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает американский телеканал CBS.

«США работают над поиском места для встречи Трампа, Путина и Зеленского», — отмечает телеканал со ссылкой на два источника, знакомых с ходом переговоров. Встреча может состояться уже в конце следующей недели.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп намерены провести переговоры 15 августа в Анкоридже, штат Аляска. На предстоящий саммит президент Украины Владимир Зеленский приглашен не был, что вызвало негативную реакцию с его стороны. Как сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков, основной темой обсуждения станет поиск путей для устойчивого и долгосрочного мирного урегулирования конфликта вокруг Украины.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
США ищут площадку для организации встречи между президентом России Владимиром Путиным, президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает американский телеканал CBS. «США работают над поиском места для встречи Трампа, Путина и Зеленского», — отмечает телеканал со ссылкой на два источника, знакомых с ходом переговоров. Встреча может состояться уже в конце следующей недели. Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп намерены провести переговоры 15 августа в Анкоридже, штат Аляска. На предстоящий саммит президент Украины Владимир Зеленский приглашен не был, что вызвало негативную реакцию с его стороны. Как сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков, основной темой обсуждения станет поиск путей для устойчивого и долгосрочного мирного урегулирования конфликта вокруг Украины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...