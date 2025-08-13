CBS: США стали искать место для встречи Путина, Зеленского и Трампа

США ищут площадку для организации встречи между президентом России Владимиром Путиным, президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает американский телеканал CBS.
«США работают над поиском места для встречи Трампа, Путина и Зеленского», — отмечает телеканал со ссылкой на два источника, знакомых с ходом переговоров. Встреча может состояться уже в конце следующей недели.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп намерены провести переговоры 15 августа в Анкоридже, штат Аляска. На предстоящий саммит президент Украины Владимир Зеленский приглашен не был, что вызвало негативную реакцию с его стороны. Как сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков, основной темой обсуждения станет поиск путей для устойчивого и долгосрочного мирного урегулирования конфликта вокруг Украины.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.