Зеленский оскорбился, что его не позвали на историческую встречу на Аляске

Зеленский уверен, что без Украины невозможно разрешить конфликт
Владимир Зеленский считает, что любые обсуждения по Украине без Киева - это мертвые решения
Владимир Зеленский считает, что любые обсуждения по Украине без Киева - это мертвые решения
Встреча Путина и Трампа на Аляске 15 августа

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что любые обсуждения, связанные с украинским конфликтом и без самого Киева — это мертвые решения. Так он отреагировал на факт того, что его не пригласили на личную встречу президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом, которая запланирована на 15 августа. 

«Украина готова к реальным решениям, которые могут дать мир. Любые решения, которые против нас, любые решения, которые без Украины, — они одновременно и решения против мира. Они ничего не дадут. Это мертвые решения, они никогда не сработают», — написал Зеленский в своем telegram-канале.

Зеленский также заявил, что Украина не пойдет на территориальные уступки. Таким образом он выступил против Трампа, который прогнозировал обратное. Недавно Россия и США согласовали встречу лидеров государств. Она пройдет 15 августа на территории американского штата  — Аляска.

