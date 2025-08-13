У Артюхова спросили, каково быть губернатором
новость из сюжета«Честный маршрут» губернатора ЯНАО
Стать главой Ямала Дмитрию Артюхову помогло большое сердце. Так глава региона ответил девушке из Надыма, на вопрос, без чего нельзя быть губернатором на одной из остановок «Честного маршрута».
«Надо иметь большое сердце, чтобы пропускать все через него, сохранять при этом здравый рассудок и принимать ответственные решения. Сердце — главный критерий», — заявил Артюхов, отвечая на вопрос девочки из Надыма о том, каково это быть губернатором.
