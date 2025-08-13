Трамп хочет, чтобы после Аляски встретились Путин и Зеленский

Президент США Дональд Трамп выступил с инициативой организовать трехстороннюю встречу с участием российского президента Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского. Об этом он заявил в прямом эфире телеканала Fox News.
«Если первая встреча пройдет нормально, я бы хотел почти сразу же провести вторую встречу между Путиным, Зеленским и мной, если они захотят, чтобы я там присутствовал», — сказал Трамп. Предложение прозвучало накануне запланированной встречи с Путиным, которая должна пройти на Аляске 15 августа.
По словам Трампа, проведение трехстороннего саммита возможно только в случае успешных переговоров между ним и Путиным на Аляске. Он также сделал заявление о том, что если не получит «желаемых ответов» от российского президента, то вторая встреча не состоится. Президент США предупредил, что в случае отказа Владимира Путина от прекращения огня на Украине, Россию ожидают «очень серьезные последствия».
Американский телеканал CBS ранее сообщал, что США ведут поиск подходящей площадки для проведения встречи между Владимиром Путиным, Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. Встреча может пройти уже в конце следующей недели.
Президент России и президент США планируют провести встречу 15 августа в городе Анкоридж, штат Аляска. Президент Украины не получил приглашения на предстоящие переговоры, что вызвало с его стороны негативную реакцию.
