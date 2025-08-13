13 августа 2025

В ХМАО с поджигательницы мэрии и машин полиции требуют в суде 1,5 млн рублей

Мэрия и полиция Мегиона (ХМАО) через суд собираются взыскать с жительницы города, осужденной за поджог здания администрации и служебных автомобилей, около 1,5 млн рублей. Эту информацию URA.RU подтвердил источник в силовых структурах региона и глава города Алексей Петриченко.

«Иск от УМВД на сумму более полумиллиона рублей уже находится в суде. Он касается возмещения ущерба за порчу полицейских автомобилей», — уточнил собеседник агентства. В пресс-службу окружной полиции был отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил.

Мэр Мегиона Алексей Петриченко заявил, что администрация также намерена взыскать деньги за причиненный ущерб. «Сумма — около миллиона рублей. Ущерб причинен и будет взыскиваться», — отметил он.

Ранее URA.RU писало, что женщина получила 3,5 года колонии за брошенные в здание мэрии и служебный транспорт бутылки с зажигательной смесью. Исполнение приговора отсрочено до достижения ее ребенком 14 лет.

