11 августа 2025

Суд вынес приговор жительнице ХМАО, которая подожгла мэрию и машины полиции

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мегионке отсрочили исполнение наказания
Мегионке отсрочили исполнение наказания Фото:

Мегионский суд приговорил жительницу к 3,5 годам колонии. Женщина подожгла мэрию города и полицейские машины бутылками с бензином. Но отбывание наказания отсрочили, пока ее ребенку не исполнится 14 лет, сообщила пресс-служба судов ХМАО.

«Назначить в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима. На основании статьи 82 УК РФ суд отсрочил реальное отбывание наказания до достижения ребенком четырнадцатилетнего возраста», — говорится в группе «Суды Югры» соцсети VK.

Подсудимая свою вину признала в полном объеме и раскаялась. Приговор не вступил в законную силу.

Само происшествие случилось осенью прошлого года. Тогда выдвигалась версия, что женщина пошла на преступление по указанию мошенников.

Ранее URA.RU рассказывало, что мэрия Мегиона пыталась отсудить компенсацию у женщины за поджог. С нее требовали больше миллиона рублей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Мегионский суд приговорил жительницу к 3,5 годам колонии. Женщина подожгла мэрию города и полицейские машины бутылками с бензином. Но отбывание наказания отсрочили, пока ее ребенку не исполнится 14 лет, сообщила пресс-служба судов ХМАО. «Назначить в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима. На основании статьи 82 УК РФ суд отсрочил реальное отбывание наказания до достижения ребенком четырнадцатилетнего возраста», — говорится в группе «Суды Югры» соцсети VK. Подсудимая свою вину признала в полном объеме и раскаялась. Приговор не вступил в законную силу. Само происшествие случилось осенью прошлого года. Тогда выдвигалась версия, что женщина пошла на преступление по указанию мошенников. Ранее URA.RU рассказывало, что мэрия Мегиона пыталась отсудить компенсацию у женщины за поджог. С нее требовали больше миллиона рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...