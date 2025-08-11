Суд вынес приговор жительнице ХМАО, которая подожгла мэрию и машины полиции

Мегионский суд приговорил жительницу к 3,5 годам колонии. Женщина подожгла мэрию города и полицейские машины бутылками с бензином. Но отбывание наказания отсрочили, пока ее ребенку не исполнится 14 лет, сообщила пресс-служба судов ХМАО.
«Назначить в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима. На основании статьи 82 УК РФ суд отсрочил реальное отбывание наказания до достижения ребенком четырнадцатилетнего возраста», — говорится в группе «Суды Югры» соцсети VK.
Подсудимая свою вину признала в полном объеме и раскаялась. Приговор не вступил в законную силу.
Само происшествие случилось осенью прошлого года. Тогда выдвигалась версия, что женщина пошла на преступление по указанию мошенников.
Ранее URA.RU рассказывало, что мэрия Мегиона пыталась отсудить компенсацию у женщины за поджог. С нее требовали больше миллиона рублей.
