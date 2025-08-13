В городе Михайловск (Нижнесергинский район Свердловской области) произошло смертельное ДТП — водитель ВАЗ 21102 сбил двух пенсионеров, двигавшихся на мотоцикле. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Госавтоинспекции.
По предварительным данным ведомства, 31-летний водитель седана при попытке обгона на нерегулируемом перекрестке столкнулся с двигавшимся впереди мотоциклом «Урал», которым управлял 80-летний местный житель. В результате столкновения мотоцикл съехал с проезжей части и опрокинулся. «Женщина 1947 года рождения скончалась на месте от полученных травм», — сообщили в telegram-канале ГИБДД.
По информации дорожной полиции, все участники аварии являются жителями Михайловска. В момент происшествия пассажир и водитель мотоцикла находились в мотошлемах. Автолюбитель, управлявший ВАЗ-21102, имеет водительский стаж один год и на момент аварии был трезв — это подтвердило освидетельствование. Назначено проведение расследования для установления всех обстоятельств произошедшего.
Ранее URA.RU рассказывало о том, что свердловчане стали чаще погибать в ДТП. За первые семь месяцев текущего года в ДТП погибло уже 37 пешеходов.
