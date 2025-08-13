Водитель снес двух пенсионеров на мотоцикле в Свердловской области. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Погибшей свердловчанке было 78 лет
Погибшей свердловчанке было 78 лет Фото:

В городе Михайловск (Нижнесергинский район Свердловской области) произошло смертельное ДТП — водитель ВАЗ 21102 сбил двух пенсионеров, двигавшихся на мотоцикле. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Госавтоинспекции.

По предварительным данным ведомства, 31-летний водитель седана при попытке обгона на нерегулируемом перекрестке столкнулся с двигавшимся впереди мотоциклом «Урал», которым управлял 80-летний местный житель. В результате столкновения мотоцикл съехал с проезжей части и опрокинулся. «Женщина 1947 года рождения скончалась на месте от полученных травм», — сообщили в telegram-канале ГИБДД.

По информации дорожной полиции, все участники аварии являются жителями Михайловска. В момент происшествия пассажир и водитель мотоцикла находились в мотошлемах. Автолюбитель, управлявший ВАЗ-21102, имеет водительский стаж один год и на момент аварии был трезв — это подтвердило освидетельствование. Назначено проведение расследования для установления всех обстоятельств произошедшего.

Ранее URA.RU рассказывало о том, что свердловчане стали чаще погибать в ДТП. За первые семь месяцев текущего года в ДТП погибло уже 37 пешеходов.

Кадры с места аварии
Кадры с места аварии
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В городе Михайловск (Нижнесергинский район Свердловской области) произошло смертельное ДТП — водитель ВАЗ 21102 сбил двух пенсионеров, двигавшихся на мотоцикле. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Госавтоинспекции. По предварительным данным ведомства, 31-летний водитель седана при попытке обгона на нерегулируемом перекрестке столкнулся с двигавшимся впереди мотоциклом «Урал», которым управлял 80-летний местный житель. В результате столкновения мотоцикл съехал с проезжей части и опрокинулся. «Женщина 1947 года рождения скончалась на месте от полученных травм», — сообщили в telegram-канале ГИБДД. По информации дорожной полиции, все участники аварии являются жителями Михайловска. В момент происшествия пассажир и водитель мотоцикла находились в мотошлемах. Автолюбитель, управлявший ВАЗ-21102, имеет водительский стаж один год и на момент аварии был трезв — это подтвердило освидетельствование. Назначено проведение расследования для установления всех обстоятельств произошедшего. Ранее URA.RU рассказывало о том, что свердловчане стали чаще погибать в ДТП. За первые семь месяцев текущего года в ДТП погибло уже 37 пешеходов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...