Бывший зам Герасимова собрался на СВО из «Матросской тишины»

Бывший заместитель начальника Генерального штаба — начальник Главного управления связи Вооруженных сил России генерал-полковник Халил Арсланов, осужденный к 17 годам лишения свободы, подал заявление о заключении контракта на участие в специальной военной операции. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя Арсланова.
«Считаю себя в первую очередь солдатом своей страны. Мое место на передовой, а не в СИЗО», — заявил изданию «Коммерсант» генерал-полковник через своего представителя.
Как уточняет источник, Арсланов уже прошел медицинскую комиссию в СИЗО и был признан годным для службы. Несмотря на действующий приговор, он заявил о готовности участвовать в боевых действиях вне зависимости от воинского звания и должности. По действующему законодательству высшие офицеры могут быть призваны для участия в боевых действиях до достижения 70 лет, при этом Арсланову сейчас 61 год.
В отношении бывшего начальника Главного управления связи ВС РФ ранее было возбуждено уголовное дело по обвинению в мошенничестве. Арсланов признан виновным по делу о взятке в размере 12 миллионов рублей. Его приговорили к 17 годам колонии строгого режима. Ему также назначен штраф в двукратном размере взятки (более 24 миллионов). Проходящим по делу вместе с ним внуку маршала авиации СССР Павелу Кутахову и сотруднику военной приемки Игорю Яковлеву также вынесли приговор: семь и шесть лет соответственно.
