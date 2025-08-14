Володин заявил о крепкой дружбе России и КНДР

Укрепление двусторонних связей между Россией и Северной Кореей стало возможным во многом благодаря работе лидеров стран — Владимира Путина и Ким Чен Ына. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин, он возглавил делегацию парламента, прибывшую в Пхеньян по приглашению Верховного народного собрания.
"Отношения между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой развиваются во многом благодаря нашим лидерам. Отношения между нашими странами стали крепче", — заявил Володин на встрече с председателем президиума Верховного народного собрания КНДР Цой Рен Хэ. Его слова передает РИА Новости.
Глава нижней палаты российского парламента напомнил, что в 2024 году был одобрен и ратифицирован Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами. Ратификация документа получила полную поддержку всех парламентских фракций. Вячеслав Володин также отметил, что консенсус среди депутатов свидетельствует о стратегическом характере отношений Пхеньяна и Москвы.
Согласно информации пресс-службы Госдумы, программа визита российской делегации, который продлится до 15 августа, предусматривает проведение ряда двусторонних встреч. Также парламентарии примут участие в праздничных мероприятиях по случаю 80-летней годовщине освобождения Кореи от японской оккупации. На данный момент известно, что в Северную Корею по этому случаю прибыл певец Shaman (Ярослав Дронов) и ансамбль песни и пляски РВСН «Красная звезда».
