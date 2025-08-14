ФСБ: в радиус поражения «Сапсанов» попадали Москва и ядерный центр в Сарове

Уничтоженные ВС РФ баллистические ракеты «Сапсан», производимые на предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Украины, предназначались для ударов по России. В зоне их потенциального поражения оказываются Москва, Минск, Витебск, ядерный центр в Сарове и ряд других городов, говорится в заявлении ФСБ.
В заявлении ведомства отмечается, что в 2024 году были получены сведения о начале производства на Украине комплексов «Сапсан». Они предназначались для нанесения ударов по объектам на территории РФ на расстоянии от 500 до 750 километров.
«В этих материалах среди прочего показана карта возможной досягаемости ракет „Сапсан“ при их запуске с территории Украины. Согласно карте, в радиус поражения попадали города Москва, Минск, Витебск, Калуга, Тула, Владимир, Донецк и другие», — говорится в данных ФСБ. Информацию передает РИА Новости.
В частности, подчеркивается, что в радиус действия комплекса «Сапсан» попадает также и город Саров Нижегородской области — центр российской ядерной отрасли. Там расположен Российский федеральный ядерный центр — Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ), входящий в структуру госкорпорации «Росатом».
Ранее в ФСБ сообщили, что при поддержке ВС РФ удалось сорвать попытки Украины наладить выпуск баллистических комплексов «Сапсан» в Сумской и Днепропетровской областях. В результате операции был нанесен огневой удар по предприятиям украинского оборонно-промышленного комплекса (ОПК), они понесли значительные убытки. Отмечается, что ущерб существенно превышает последствия операции «Паутина», проведенной Главным управлением разведки (ГУР) Минобороны Украины против Москвы.
По данным ФСБ, финансированием производства ракет занималась Германия. Так, в конце мая 2025 года президент Украины Владимир Зеленский знакомил канцлера Фридриха Мерца с проектной документацией по ракетному комплексу.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.