В России новый фильм про Мюнхгаузена снимут по сценарию пермского продюсера

До конца работы над фильмом больше года (архивное фото)
Компании Zoom Production и «Централ Партнершип» начали работу над полнометражным фильмом «Мюнхгаузен». Автор идеи, сценария и продюсер — пермяк Валерий Колесов.
«Мы начали работу над моей новой картиной „Мюнхгаузен“, в котором я выступаю автором идеи, автором сценария и продюсером», — сообщил Колесов в соцсети «ВКонтакте». «Бюллетень кинопрокатчика» передает, что режиссером фильма стал Владимир Маслов.
Релиз ленты намечен не ранее 2027 года. Но другой фильм по сценарию Колесова — комедия «Моя собака — космонавт» — выйдет в прокат в апреле 2026 года.
