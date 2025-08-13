13 августа 2025

В России новый фильм про Мюнхгаузена снимут по сценарию пермского продюсера

До конца работы над фильмом больше года (архивное фото)
До конца работы над фильмом больше года (архивное фото)

Компании Zoom Production и «Централ Партнершип» начали работу над полнометражным фильмом «Мюнхгаузен». Автор идеи, сценария и продюсер — пермяк Валерий Колесов.

«Мы начали работу над моей новой картиной „Мюнхгаузен“, в котором я выступаю автором идеи, автором сценария и продюсером», — сообщил Колесов в соцсети «ВКонтакте». «Бюллетень кинопрокатчика» передает, что режиссером фильма стал Владимир Маслов.

Релиз ленты намечен не ранее 2027 года. Но другой фильм по сценарию Колесова — комедия «Моя собака — космонавт» — выйдет в прокат в апреле 2026 года.

