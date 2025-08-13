13 августа 2025

Житель ХМАО попал с самолета на операционный стол с инфарктом

В ХМАО хирурги прооперировали пациента с инфарктом после отпуска
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Хирурги сургутского кардиоцентра спасли жизнь пациенту с инфарктом миокарда
Хирурги сургутского кардиоцентра спасли жизнь пациенту с инфарктом миокарда Фото:

Житель поселка Федоровский (Сургутский район) после отпуска на юге попал на операционный стол с инфарктом миокарда. Его жизнь спасли рентгенохирурги в окружного кардиоцентра Сургуте, написал глава департамента здравоохранения Роман Паськов в своем telegram-канале.

«С трапа самолёта, вместе с багажом, пациента доставили в приёмное отделение окружного кардиоцентра. Диагноз — инфаркт миокарда. Ситуацию осложняли позднее обращение и сахарный диабет. Рентгенохирурги выполнили малоинвазивную операцию — стентирование передней межжелудочковой ветви сердца. После восстановления в стационаре мужчина был выписан домой», — написал Паськов в своем telegram-канале.

Югорчанина стало беспокоить сердце, когда он был в отпуске. Через две недели из-за болей в груди он уже не мог спать — родные настояли на том, чтобы прервать отпуск и лететь домой. Вернувшись, он обратился в медпункт аэропорта и был немедленно госпитализирован.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Житель поселка Федоровский (Сургутский район) после отпуска на юге попал на операционный стол с инфарктом миокарда. Его жизнь спасли рентгенохирурги в окружного кардиоцентра Сургуте, написал глава департамента здравоохранения Роман Паськов в своем telegram-канале. «С трапа самолёта, вместе с багажом, пациента доставили в приёмное отделение окружного кардиоцентра. Диагноз — инфаркт миокарда. Ситуацию осложняли позднее обращение и сахарный диабет. Рентгенохирурги выполнили малоинвазивную операцию — стентирование передней межжелудочковой ветви сердца. После восстановления в стационаре мужчина был выписан домой», — написал Паськов в своем telegram-канале. Югорчанина стало беспокоить сердце, когда он был в отпуске. Через две недели из-за болей в груди он уже не мог спать — родные настояли на том, чтобы прервать отпуск и лететь домой. Вернувшись, он обратился в медпункт аэропорта и был немедленно госпитализирован.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...