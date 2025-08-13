Житель ХМАО попал с самолета на операционный стол с инфарктом

Житель поселка Федоровский (Сургутский район) после отпуска на юге попал на операционный стол с инфарктом миокарда. Его жизнь спасли рентгенохирурги в окружного кардиоцентра Сургуте, написал глава департамента здравоохранения Роман Паськов в своем telegram-канале.
«С трапа самолёта, вместе с багажом, пациента доставили в приёмное отделение окружного кардиоцентра. Диагноз — инфаркт миокарда. Ситуацию осложняли позднее обращение и сахарный диабет. Рентгенохирурги выполнили малоинвазивную операцию — стентирование передней межжелудочковой ветви сердца. После восстановления в стационаре мужчина был выписан домой», — написал Паськов в своем telegram-канале.
Югорчанина стало беспокоить сердце, когда он был в отпуске. Через две недели из-за болей в груди он уже не мог спать — родные настояли на том, чтобы прервать отпуск и лететь домой. Вернувшись, он обратился в медпункт аэропорта и был немедленно госпитализирован.
