Силуанов и Белоусов войдут в состав делегации на переговорах на Аляске

Министр финансов Антон Силуанов и глава российского Минобороны Андрей Белоусов войдут в состав делегации РФ на предстоящем саммите с США, который пройдет 15 августа. Об этом пишет РБК, ссылаясь на двух источников.
«Главы российских Минфина и Минобороны Антон Силуанов и Андрей Белоусов войдут в состав делегации России на переговорах с США на Аляске», — рассказали собеседники. Их слова приводит РБК.
Ранее стало известно, что глава российского МИД Сергей Лавров присоединится к переговорному процессу между президентом РФ Владимиром Путиным и главой США Дональдом Трампом на саммите, который состоится 15 августа на Аляске в городе Анкоридж. Кроме того, туда возможно приедет и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
