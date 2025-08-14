Силуанов и Белоусов войдут в состав делегации на переговорах на Аляске

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Силуанов и Белоусов примут участие в саммите России и США на Аляске
Силуанов и Белоусов примут участие в саммите России и США на Аляске Фото:
новость из сюжета
Встреча Путина и Трампа

Министр финансов Антон Силуанов и глава российского Минобороны Андрей Белоусов войдут в состав делегации РФ на предстоящем саммите с США, который пройдет 15 августа. Об этом пишет РБК, ссылаясь на двух источников.

«Главы российских Минфина и Минобороны Антон Силуанов и Андрей Белоусов войдут в состав делегации России на переговорах с США на Аляске», — рассказали собеседники. Их слова приводит РБК.

Ранее стало известно, что глава российского МИД Сергей Лавров присоединится к переговорному процессу между президентом РФ Владимиром Путиным и главой США Дональдом Трампом на саммите, который состоится 15 августа на Аляске в городе Анкоридж. Кроме того, туда возможно приедет и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Министр финансов Антон Силуанов и глава российского Минобороны Андрей Белоусов войдут в состав делегации РФ на предстоящем саммите с США, который пройдет 15 августа. Об этом пишет РБК, ссылаясь на двух источников. «Главы российских Минфина и Минобороны Антон Силуанов и Андрей Белоусов войдут в состав делегации России на переговорах с США на Аляске», — рассказали собеседники. Их слова приводит РБК. Ранее стало известно, что глава российского МИД Сергей Лавров присоединится к переговорному процессу между президентом РФ Владимиром Путиным и главой США Дональдом Трампом на саммите, который состоится 15 августа на Аляске в городе Анкоридж. Кроме того, туда возможно приедет и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...