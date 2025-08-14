Вице-Мисс Россия 2017 погибла в аварии

Вице-Мисс Россия 2017 и участница конкурса «Мисс Вселенная 2017» Ксения Александрова погибла в результате ДТП в Тверской области. Авария произошла еще в июле, когда на трассу внезапно выбежал лось.
Как пишет telegram-канал Baza, животное столкнулось с автомобилем, в котором на пассажирском сидении находилась Александрова. В результате столкновения лось пробил лобовое стекло автомобиля и тяжело травмировал Ксению. С черепно-мозговой травмой она была срочно госпитализирована в реанимацию НИИ имени Склифосовского в Москве. Врачи боролись за ее жизнь, однако стабилизировать состояние девушки не удалось.
Александрова скончалась в больнице 12 августа. О трагической новости сообщили ее близкие и представители конкурсов красоты. В официальном аккаунте конкурса «Мисс Вселенная» был опубликован пост с соболезнованиями.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.