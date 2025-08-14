Пермский детский сад наказали на 350 тысяч за травму воспитанника

Прокуратура: воспитатель пермского детсада недоглядела за ребенком во время игры
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В ходе игр с мячом один из воспитанников получил серьезную травму ноги
В ходе игр с мячом один из воспитанников получил серьезную травму ноги Фото:

Прокуратура Карагайского района (Пермский край) провела проверку одном из детских садов. Они была инициирована после получения ребенком травмы в учреждении.

«Были выявлены нарушения трудовых обязанностей со стороны сотрудника детского сада. В ходе игр с мячом один из воспитанников получил серьезную травму ноги из-за ненадлежащего исполнения служебных обязанностей воспитателем», — уточняет прокуратура Пермского края в telegram-канале. 

Прокурор обратился в суд с иском о взыскании с образовательного учреждения компенсации морального вреда в пользу пострадавшего ребенка. Карагайский районный суд удовлетворил заявленные требования. В пользу несовершеннолетнего взыскано 350 тысяч рублей компенсации. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Прокуратура Карагайского района (Пермский край) провела проверку одном из детских садов. Они была инициирована после получения ребенком травмы в учреждении. «Были выявлены нарушения трудовых обязанностей со стороны сотрудника детского сада. В ходе игр с мячом один из воспитанников получил серьезную травму ноги из-за ненадлежащего исполнения служебных обязанностей воспитателем», — уточняет прокуратура Пермского края в telegram-канале.  Прокурор обратился в суд с иском о взыскании с образовательного учреждения компенсации морального вреда в пользу пострадавшего ребенка. Карагайский районный суд удовлетворил заявленные требования. В пользу несовершеннолетнего взыскано 350 тысяч рублей компенсации. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...