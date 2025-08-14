Пермский детский сад наказали на 350 тысяч за травму воспитанника

Прокуратура Карагайского района (Пермский край) провела проверку одном из детских садов. Они была инициирована после получения ребенком травмы в учреждении.
«Были выявлены нарушения трудовых обязанностей со стороны сотрудника детского сада. В ходе игр с мячом один из воспитанников получил серьезную травму ноги из-за ненадлежащего исполнения служебных обязанностей воспитателем», — уточняет прокуратура Пермского края в telegram-канале.
Прокурор обратился в суд с иском о взыскании с образовательного учреждения компенсации морального вреда в пользу пострадавшего ребенка. Карагайский районный суд удовлетворил заявленные требования. В пользу несовершеннолетнего взыскано 350 тысяч рублей компенсации.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!