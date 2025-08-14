Пермский зоопарк опубликовал видео, показав, как играют котята рыси и ест маленькая белая медведица Парма. В ролике сотрудники объяснили особенности перевозки на новую территорию животных с потомством.
«Наши специалисты делают всё, чтобы обеспечить подопечным максимально комфортный и безопасный переезд. Отдельное место занимают животные, у которых есть потомство. Сейчас в нашем зоопарке это белые медведи и рыси. Мамы и малышки привыкли все время проводить вместе. Сотрудники зоопарка проводят с такими семействами отдельные тренинги, направленные на то, чтобы Парма, рысята и их мамы меньше нервничали при переезде и как можно быстрее адаптировались», — пишет зоопарк в Telegram.
Пермский зоопарк открылся на новом месте 7 августа. Пока туда переехали не все обитатели. Этот процесс должен занять некоторое время, чтобы животным было комфортно.
