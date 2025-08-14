Пермский зоопарк показал играющих рысят и белого медвежонка. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Медвежонка Парму готовят к переезду
Медвежонка Парму готовят к переезду Фото:

Пермский зоопарк опубликовал видео, показав, как играют котята рыси и ест маленькая белая медведица Парма. В ролике сотрудники объяснили особенности перевозки на новую территорию животных с потомством.

«Наши специалисты делают всё, чтобы обеспечить подопечным максимально комфортный и безопасный переезд. Отдельное место занимают животные, у которых есть потомство. Сейчас в нашем зоопарке это белые медведи и рыси. Мамы и малышки привыкли все время проводить вместе. Сотрудники зоопарка проводят с такими семействами отдельные тренинги, направленные на то, чтобы Парма, рысята и их мамы меньше нервничали при переезде и как можно быстрее адаптировались», — пишет зоопарк в Telegram.

Пермский зоопарк открылся на новом месте 7 августа. Пока туда переехали не все обитатели. Этот процесс должен занять некоторое время, чтобы животным было комфортно.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пермский зоопарк опубликовал видео, показав, как играют котята рыси и ест маленькая белая медведица Парма. В ролике сотрудники объяснили особенности перевозки на новую территорию животных с потомством. «Наши специалисты делают всё, чтобы обеспечить подопечным максимально комфортный и безопасный переезд. Отдельное место занимают животные, у которых есть потомство. Сейчас в нашем зоопарке это белые медведи и рыси. Мамы и малышки привыкли все время проводить вместе. Сотрудники зоопарка проводят с такими семействами отдельные тренинги, направленные на то, чтобы Парма, рысята и их мамы меньше нервничали при переезде и как можно быстрее адаптировались», — пишет зоопарк в Telegram. Пермский зоопарк открылся на новом месте 7 августа. Пока туда переехали не все обитатели. Этот процесс должен занять некоторое время, чтобы животным было комфортно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...