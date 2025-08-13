13 августа 2025

Мэрия города ХМАО сделала заявление о пропавших школьницах

К поискам пропавших школьниц из ХМАО подключились местные власти
К поиску пропавших в ХМАО школьниц подключилась мэрия Нижневартовска
В Нижневартовске (ХМАО) местные власти подключились к поиску девочек-подростков, которых не могут найти уже четвертые сутки. URA.RU стало известно, какие меры принимаются для их обнаружения. 

«В настоящее время специалисты образовательной организации, где обучаются несовершеннолетние, оказывают содействие правоохранительным органам в их розыске», — рассказали агентству в городском департаменте образования. Кире Фроловниной 15 лет, Дарье Павликовской — 13 лет. Обе девочки пропали в один день, 10 августа. Школьницы живут в старой части города. До настоящего момента они не найдены. 

Ране URA.RU сообщало, что пропавших школьниц ищет полиция и волонтеры.  Заявление об их пропаже написали родители четыре дня назад. 

{{author.id ? author.name : author.author}}
