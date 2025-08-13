13 августа 2025

В ХМАО четвертые сутки ищут двух школьниц, ушедших из дома. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Двух школьниц из Нижневартовска не могут найти четвертые сутки
Двух школьниц из Нижневартовска не могут найти четвертые сутки Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) с 10 августа разыскивают 13-летнюю и 15-летнюю школьниц. Заявления о пропаже подали родители, поиском занимаются полиция и волонтеры.

«В полицию поступили обращения законных представителей двух несовершеннолетних девочек, рожденных в 2010 и 2012 годах. Они покинули дом 10 августа текущего года, и по состоянию на сегодняшний день их местонахождение неизвестно», — пояснили URA.RU в пресс-службе УМВД Нижневартовска. Известно, что Кира Фроловнина и Дарья Павликовская живут в старой части города: одна ушла из дома на улице Заводской, 26, другая — с улицы Рабочей, 23.

Кира Фроловнина
Кира Фроловнина
Фото:

В полиции уточнили, что подростки из благополучных семей. Правоохранители и добровольцы проверяют торговые центры, магазины, дворы, подъезды и другие места, где они могут находиться.

Обе девочки темноволосые, в день пропажи были одеты в черные куртки и джинсы. К поискам подключилась волонтерская организация «Азимут». 

Дарья Павликовская
Дарья Павликовская
Фото:

Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске (ХМАО) искали подростка 16-ти лет. Полицейские нашли его в Сургуте.  

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Нижневартовске (ХМАО) с 10 августа разыскивают 13-летнюю и 15-летнюю школьниц. Заявления о пропаже подали родители, поиском занимаются полиция и волонтеры. «В полицию поступили обращения законных представителей двух несовершеннолетних девочек, рожденных в 2010 и 2012 годах. Они покинули дом 10 августа текущего года, и по состоянию на сегодняшний день их местонахождение неизвестно», — пояснили URA.RU в пресс-службе УМВД Нижневартовска. Известно, что Кира Фроловнина и Дарья Павликовская живут в старой части города: одна ушла из дома на улице Заводской, 26, другая — с улицы Рабочей, 23. В полиции уточнили, что подростки из благополучных семей. Правоохранители и добровольцы проверяют торговые центры, магазины, дворы, подъезды и другие места, где они могут находиться. Обе девочки темноволосые, в день пропажи были одеты в черные куртки и джинсы. К поискам подключилась волонтерская организация «Азимут».  Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске (ХМАО) искали подростка 16-ти лет. Полицейские нашли его в Сургуте.  
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...