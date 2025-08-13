В Нижневартовске (ХМАО) с 10 августа разыскивают 13-летнюю и 15-летнюю школьниц. Заявления о пропаже подали родители, поиском занимаются полиция и волонтеры.
«В полицию поступили обращения законных представителей двух несовершеннолетних девочек, рожденных в 2010 и 2012 годах. Они покинули дом 10 августа текущего года, и по состоянию на сегодняшний день их местонахождение неизвестно», — пояснили URA.RU в пресс-службе УМВД Нижневартовска. Известно, что Кира Фроловнина и Дарья Павликовская живут в старой части города: одна ушла из дома на улице Заводской, 26, другая — с улицы Рабочей, 23.
В полиции уточнили, что подростки из благополучных семей. Правоохранители и добровольцы проверяют торговые центры, магазины, дворы, подъезды и другие места, где они могут находиться.
Обе девочки темноволосые, в день пропажи были одеты в черные куртки и джинсы. К поискам подключилась волонтерская организация «Азимут».
Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске (ХМАО) искали подростка 16-ти лет. Полицейские нашли его в Сургуте.
