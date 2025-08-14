Челябинский контрактник почти год скрывался от военной полиции

Военного отправили в колонию особого режима
Военного отправили в колонию особого режима

Военнослужащий по контракту из Челябинской области почти год скрывался от военной полиции. 25 июля 2024 года он не вернулся в часть из больницы. Задержали его лишь в конце апреля 2025 года. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Магнитогорского гарнизонного военного суда, ему назначено семь с половиной лет особого режима.

«14 августа 2025 года подсудимый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 337 УК РФ. По совокупности приговоров, с учетом смягчающих и отягчающих вину обстоятельств окончательное наказание ему назначено в виде лишения свободы на срок семь с половиной лет в исправительной колонии особого режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

Больше года челябинец вместо службы находился в поселке Смородинка под Миассом. Его задержала группа розыска военной комендатуры.

При этом ранее военный уже имел проблемы с законом. В период испытательного срока он совершил преступление, что стало отягчающим обстоятельством при вынесении приговора по делу о самоволке.

