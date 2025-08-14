Волонтеры в Соликамске объявили о сборе медикаментов для бойцов на СВО

В городе Соликамск Пермского края объявлен срочный сбор медикаментов для участников спецоперации. По словам волонтеров, которые принимают участие в сборе груза, запасе лекарств и медпрепаратов «полностью опустошены». Сейчас посылку из Прикамья ждут 20 бойцов, находящихся на передовой.
«Нужна помощь в подготовке к новой отправке на 20 человек. Мы полностью опустошили все наши запасы медикаментов. Требуются: противовирусные, обезболивающие, антибиотики, от кашля, от насморка, от диареи, от изжоги, мази (заживляющие и обезболивающие)», — написано в группе «Zа НАШИХ Соликамск и не только» в соцсети «ВКонтакте».
Помимо этого, соликамцы военнослужащим необходимо отправить нижнее белье, средства гигиены, средства от насекомых, одноразовую посуду, батарейки, строительный инструмент и продукты. Помощь от горожан принимается в ЗАГСе и молодежном центре Соликамска.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!