Самолет с российскими журналистами вылетел на Аляску

Самолет с представителями кремлевского пула журналистов вылетел из Москвы в направлении Аляски. Пресс-группа направляется для освещения предстоящих переговоров между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.
Встреча лидеров запланирована на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры начнутся с закрытой беседы в узком кругу с участием только переводчиков, после чего к обсуждению присоединятся расширенные делегации. Завершится саммит совместной пресс-конференцией, где будут подведены итоги встречи.
По данным Кремля, центральной темой обсуждения станет урегулирование украинского кризиса. Также планируется обсудить вопросы международной безопасности, актуальные региональные проблемы и перспективы двустороннего сотрудничества, включая торгово-экономическую сферу, потенциал которой, по мнению Москвы, пока остается нереализованным.
