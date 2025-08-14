Трамп отказался подтвердить возможность проведения пресс-конференции с Путиным

Президент США Дональд Трамп отказался подтвердить возможность проведения совместной пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает американская радиосеть Fox News Radio.
Отвечая на вопрос журналистов о возможности организации совместного мероприятия с президентом России, Дональд Трамп заявил, что в настоящее время он не готов давать какие-либо подтверждения относительно проведения данной инициативы.
Дональд Трамп выразил неуверенность в том, будет ли итоговая пресс-конференция после саммита с Владимиром Путиным совместной, однако отметил, что предпочел бы провести ее вместе с российским лидером. Об этом сообщает агентство Reuters, уточняя, что переговоры планируется провести на Аляске.
Ранее помощник президента России по внешней политике Юрий Ушаков заявил, что после завершения саммита, намеченного на 15 августа, Владимир Путин и Дональд Трамп выступят перед представителями СМИ и подведут итоги состоявшихся переговоров в рамках совместной пресс-конференции.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.