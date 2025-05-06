Трамп назвал очень глупым решение Запада насчет России

Исключение России из «Большой восьмерки» (G8) является «очень глупым решением» со стороны западных стран, однако отметил, что теперь восстановление этого формата уже невозможно. Такое мнение высказал президент США Дональд Трамп.
«Знаю, что президенту [США Бараку] Обаме это не нравилось, и они проголосовали об исключении России. Я говорил, если бы они этого не сделали, что, по моему мнению, было очень глупым решением <...>. Если бы была G8 и Россия была в ней, то, я думаю, возможно, у вас бы не было этой глупой и смертоносной войны, которая идет сейчас. Это было очень плохое решение», — заявил Трамп журналистам во время встречи с президентом Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино в Белом доме.
Трамп также отметил, что решение об исключении России принималось в период президентства Барака Обамы и не пользовалось поддержкой у части американских политиков. По словам главы Белого дома, сохранение России в составе G8 могло бы предотвратить текущие международные конфликты.
При этом Трамп высказался по поводу потенциального возвращения России в состав «Большой семерки» (G7), отметив, что в настоящее время подобная инициатива не является своевременной. Он заявил, что сейчас для этого не подходящий момент», передает RT.
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