В ХМАО ОНФ раскритиковал состояние парка за 150 миллионов рублей

Активисты Общероссийского народного фронта проверили «Мега-Парк» в Мегионе и выявили многочисленные нарушения. На строительство объекта было выделено 158 миллионов рублей.
«Провели осмотр территории „Мега-Парка“ с нашей рабочей группой. Замечаний выявлено очень много. Повреждены велосипедные дорожки, заборы в плачевном состоянии, где-то столбы даже не вбиты в грунт, много разбитых стекол», — рассказал на видео эксперт регионального штаба ОНФ Евгений Кетов. Запись он опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
По словам общественников, опоры и ограждения не закреплены, деревянные настилы прогнили, резиновое покрытие в дырах, а система водоотведения сливает воду под основания конструкций. ОНФ требует устранить все выявленные нарушения.
URA.RU направило запрос в мэрию Мегиона. На момент публикации ответ не поступил
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!