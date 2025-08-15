Срочная новость
новость из сюжетаВстреча Путина и Трампа
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и посол в США Александр Дарчиев добрались до Аляски, где сегодня пройдет саммит президента РФ Владимира Путина и его коллеги из США Дональда Трампа. Такое сообщение опубликовало РИА Новости.
