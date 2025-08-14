На одной из улиц Екатеринбурга был замечен крайне редкий спорткар Porsche. Он сделан специально для ралли Dakar, таких всего 2500 во всем мире. Своей находкой поделились подписчики группы «Привет был замечен Екатеринбург» в соцсети «Вконтакте».
Авто основан на модели 911 и отличается повышенным дорожным просветом, усиленной подвеской, большими колесами и специальными настройками для улучшения проходимости по бездорожью. Спорткар оснащен 3-литровым оппозитным двигателем мощностью 480 лошадиных сил и роботизированной коробкой передач. Купить такой автомобиль сейчас просто невозможно.
Ранее в Екатеринбурге уже не раз замечали редкие и эксклюзивные автомобили. Так, возле одного из ресторанов горожане видели Ferrari 360 Modena, а также купе Mercedes SLS AMG GT Final Edition, выпущенное ограниченной серией.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!