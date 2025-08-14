На обновленной стеле уже включена подстветка
В Новом Уренгое (ЯНАО) 14 августа во время «Честного маршрута» губернатор Ямала Дмитрий Артюхов осмотрел новую стелу. Арт-объект обновлен к 50-летнему юбилею города.
«А встречает дорогих гостей обещанная в прошлый „Честный маршрут“ стела», — передает telegram-канал «Сова сказала». Дмитрий Артюхов осмотрел объект 14 августа.
На стеле уже работает подсветка. Полная готовность планируется к Юбилею газовой столицы.
