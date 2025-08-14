14 августа 2025

В Новом Уренгое на стеле к юбилею города заработала подсветка. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На обновленной стеле уже включена подстветка
На обновленной стеле уже включена подстветка Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) 14 августа во время «Честного маршрута» губернатор Ямала Дмитрий Артюхов осмотрел новую стелу. Арт-объект обновлен к 50-летнему юбилею города.

«А встречает дорогих гостей обещанная в прошлый „Честный маршрут“ стела», — передает telegram-канал «Сова сказала». Дмитрий Артюхов осмотрел объект 14 августа.

На стеле уже работает подсветка. Полная готовность планируется к Юбилею газовой столицы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Новом Уренгое (ЯНАО) 14 августа во время «Честного маршрута» губернатор Ямала Дмитрий Артюхов осмотрел новую стелу. Арт-объект обновлен к 50-летнему юбилею города. «А встречает дорогих гостей обещанная в прошлый „Честный маршрут“ стела», — передает telegram-канал «Сова сказала». Дмитрий Артюхов осмотрел объект 14 августа. На стеле уже работает подсветка. Полная готовность планируется к Юбилею газовой столицы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...