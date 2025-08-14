Экс-мэр из ХМАО угодил в коррупционный скандал с семейным подрядом

Бывший мэр поселка Сибирский (Ханты-Мансийский район) Николай Сивков предстанет перед судом по делу о хищении 1,5 миллиона рублей при ремонте дорог в селе Батово. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Югры.
«Ханты-Мансийская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главы сельского поселения Сибирский. Он обвиняется по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере) и части 2 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Уголовное дело было возбуждено по материалам прокурорской проверки», — уточнили в ведомстве.
По данным следствия, в 2023 году Сивков заключил договоры на ремонт автодорог в селе Батово с подрядчиками, которыми оказались его близкие родственники. Он подписал акты о выполнении работ, которые фактически не проводились. В результате ущерб бюджету превысил 1,5 миллиона рублей. Уголовное дело направлено в Ханты-Мансийский районный суд, обвиняемый полностью возместил ущерб после иска прокуратуры.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!